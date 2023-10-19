12 ilde 'terör' operasyonu: 29 gözaltı
Kars merkezli 12 ilde teröristlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 29 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kars merkezli Muş, İstanbul, Hakkari, İzmir, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep, Bitlis, Şırnak, Mardin'de operasyon düzenlendi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 4'ü jandarma ekiplerince yakalandı.
Firari 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
"DEVAM ETMEKTEDİR"
Kars Valiliği'nden de yapılan yazılı açıklamada, "Operasyonlar halkımızın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.
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