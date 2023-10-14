Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 1'i turuncu 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Mardin Nusaybin ilçesinde 1’i turuncu 1’i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 08:33
Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 1'i turuncu 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Nusaybin ilçesi, sözde 'Ömeryan Bölgesi'nde; 1’i turuncu 1’i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, "Teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde turuncu kategoride Nurhak Derik Gap kodlu Ramazan Temel, diğeri ise İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Yılmaz kodlu Bilal Şahin" açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, X hesabından şu paylaşımı yaptı:


Ali Yerlikaya mardin

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