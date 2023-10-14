Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 1'i turuncu 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Mardin Nusaybin ilçesinde 1’i turuncu 1’i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Nusaybin ilçesi, sözde 'Ömeryan Bölgesi'nde; 1’i turuncu 1’i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yerlikaya, "Teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde turuncu kategoride Nurhak Derik Gap kodlu Ramazan Temel, diğeri ise İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Yılmaz kodlu Bilal Şahin" açıklamasında bulundu.
Bakan Yerlikaya, X hesabından şu paylaşımı yaptı:
MARDİN NUSAYBİN İLÇESİ SÖZDE ÖMERYAN BÖLGESİNDE;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 14, 2023
?? 1??’İ TURUNCU
?? 1??’İ GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE
2?? TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ??
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI??
28 Nisan 2023'te Jandarma Asb.Üçvş.Mehmet GÜNDÜZ işte bu hain teröristlerce aynı yerde Nusaybin’de… pic.twitter.com/c57cwOiJ1F
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