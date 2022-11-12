12 Kasım 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 07:55

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney de doğusunda önümüzdeki gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyıları hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık