12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta başlayacak? 12 Kasım deprem tatbikatında siren çalacak mı?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 11:31

Geçtiğimiz günlerde AFAD, 12 Kasım Cumartesi günü ''Çök-Kapan-Tutun'' deprem tatbikatı yapılacağını açıklamıştı. Yurttaşlar tatbikatın saat kaçta başlayacağını ve nasıl olacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

12 KASIM DEPREM TATBİKATI SAAT KAÇTA OLACAK?

Deprem tatbikatı, saat 18:57 de başlayacak.

DEPREM TATBİKATI NASIL OLACAK?

Radyo ve televizyonlardan çalacak olan ortak anonsla birlikte, yurttaşlar ''Çok-Kapan-Tutun'' haraketini uygulayacak.

12 KASIM DEPREM TATBİKATINDA SİREN ÇALACAK MI?

AFAD Başkanı Yunus Sezer konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bir siren sesine yer vermeyeceğiz, korkuya neden olmasın diye. Vatandaşlarımızdan sadece ''çök-kapan ve tutun'' hareketini bekliyoruz. Toplanma alanlarına gitmelerini bu tatbikatta planlamadık."



12 KASIM DEPREM TATBİKATI NASIL DUYURULACAK?

Yurttaşlara tatbikatın başladığı, Haber Alma ve Yayma (HAY) sistemi üzerinden gelen SMS ve Hayati Uyarı Bildirimi (CMAS) ile duyurulacak. Gelen mesajda şu uyarı yapılacak:

''UYARI MESAJ METNİ

AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.''



















