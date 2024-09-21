Görüntüler kamerada: Cami şadırvanında unutulan ceketten hırsızlık
Edirne'de D.E.K. (53) adlı kadın ile Y.A. (55), bir camide abdest alan B.P.’nin (57) şadırvan korkuluklarında unuttuğu ceketi çalıp içindeki para ve ziynet eşyasını çaldı. Hırsızlık anları, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.
Cebinde para ve ziynet eşyası olan ceketini unuttuğunu fark eden B.P., yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, caminin güvenlik kameralarını inceleyip, hırsızlık şüphelilerinin D.E.K. ve Y.A. olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmada 2 şüpheli kentte cuma günleri kurulan pazarda alışveriş yapacağı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada cekette bulunan 8 bin 800 TL ile beşi bir yerde altın kolye bulunup, sahibine teslim edildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #EDirne #şadırvan #hırsızlık
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