12 milyon TL'lik vurgun iddiası: 'Hepsi benim dostum'

20 Eylül 2022 Salı, 15:53

İzmit Tepecik Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu 2019 yılının Mayıs ayında kepenk kapatmıştı. Kuyumcu dükkanının sahibi H.G., dükkanı kapatarak yurt dışına çıktı. Mağdur olan müşteriler, H.G.’de bulunan ziynet eşya ve paralarını alamadıklarını iddia etti. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, 29 Temmuz tarihinde Türkiye’ye dönen H.G.’yi gözaltına aldı.

İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede, H.G.’nin 98 kişiyi mağdur ettiği, mağdurlardan 63 kişinin sanıktan şikayetçi olduğu ve toplam zararlarının 12 milyon TL olduğu bilgisi yer aldı. 4 ay cezaevinde kalan H.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"HEPSİNİ ÖDEYECEĞİM, ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık H.G., bazı mağdurlar ve taraf avukatları katıldı. Mağdurlar, verdikleri para ve ziynet eşyaları alamadıklarını söyleyerek sanıktan şikayetçi oldu.

Kimseyi dolandırmadığını söyleyen H.G., "Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Kimseyi dolandırma kastım olmadı. Yaklaşık 19 yıl İzmit’te kuyumculuk yaptım. Tanınan, bilinen bir insandım. Şikayetçi olanların hepsi benim arkadaşım, dostum ve tanıdıklarımdır. Kesinlikle hiçbirini dolandırma kastıyla hareket etmedim. İstanbul’da yaptığım yatırım olumsuz sonuçlandı, ekonomik sorun yaşadım ve borcumu ödeyemedim. Yurt dışına kaçmak amacıyla gitmedim, çocuklarım da zaten orada yaşıyorlardı. Ekonomik durumumu düzeltmek için yurt dışına gittim. Bunlar benim borcumdur ve ödeme gayreti içerisindeyim. Hepsini ödeyeceğim, sadece zamana ihtiyacım var. Ekonomik anlamda öngöremediğim duruma düşmem sebebiyle borçlarımı ödeyemedim. Borcumu kapatacak kadar mal varlığım vardır" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyada yer alan eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.