12 yaşındaki çocuğa sokak ortasında 'gürültü' dayağı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde okul çıkışında gürültüye tepki gösteren şahsın, 12 yaşındaki çocuğu darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, geçen günlerde Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan Adem Nural Ortaokulu'nda öğrenci olan 12 yaşındaki Y.E.Ö., kurs sonrası arkadaşlarıyla birlikte okuldan eve gitmek istedi.
Okula yakın bir yerde yaşayan S.N., çocukların gürültü yaptığını iddia ederek 12 yaşındaki öğrenciye saldırdı. Kısa bir süre sonra aynı şahsın oğlu da 12 yaşındaki çocuğu darbetti.
Çocuğun darbedildiği anlar kameraya yansıdı. Saldırılara maruz kalan çocuğun ailesi evlatlarının darbedildiği öğrendikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Olay üzerine başlatılan soruşturmada çocuğu darbeden şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldı. Küçük çocuğun ise ifadesi pedagog eşliğinde alındı.
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