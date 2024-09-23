Bakan Yerlikaya duyurdu: Kahramanmaraş’ta engelli çobanı darp eden 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, engelli bir çobanı sopayla darp eden M.G. ve S.G. isimli iki kız, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde engelli çobanı sopayla darp eden 2 kız, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “20 Eylül 2024 Cuma günü N.Y. adlı 45 yaşındaki çobanlık yapan bir vatandaşımız (köyünde engelli olarak bilinen), Kahramanmaraş Andırın ilçemiz Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığına başvurarak, sürüsünü otlatırken sopa ile darp edildiğini beyan etmiştir. Sosyal medyada yer alan görüntüler güvenlik güçlerimizce de incelenmiş ve darp eden şahısların M.G. ve S.G. oldukları tespit edilmiştir. Her iki şahıs da yakalanmıştır. Şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir” ifadeleri yer aldı.
GEREĞİ YAPILDI-30— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 23, 2024
20 Eylül 2024 Cuma günü N. Y. adlı 45 yaşındaki çobanlık yapan bir vatandaşımız, (köyünde engelli olarak bilinen) Kahramanmaraş Andırın ilçemiz Akifiye Jandarma Karakol Komutanlığına başvurarak, sürüsünü otlatırken sopa ile darp edildiğini beyan etmiştir.…
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