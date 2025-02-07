12 yaşındaki çocuğu kaçıran şüpheli aile baskısıyla teslim oldu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 12 yaşındaki H.A.’yı kaçıran 29 yaşındaki Z.Ş. polise teslim oldu. Küçük çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

12 yaşındaki çocuğu kaçıran şüpheli aile baskısıyla teslim oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 15:45

Diyarbakır’da 12 yaşındaki H.A.’nın kaçırıldığı iddiası üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, küçük çocuğu kaçıran Z.Ş., ailesinin baskısı üzerine polise giderek teslim oldu.

Pazartesi günü akşam saatlerinde bakkala gitmek için evden çıkan H.A., bir daha geri dönmedi. Ailesi, kızlarının darp edilerek kaçırıldığı iddiasıyla Z.Ş.’den şikayetçi oldu.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, hakkında suç duyurusunda bulunulan Z.Ş. teslim olurken, H.A. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Etiketler: #diyarbakır #Çocuk

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