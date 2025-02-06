Karın tadını yine en çok çocuklar çıkardı

Karın etkili olduğu Sakarya'da çocuklar, kar topu oynayıp kayak yaparak karın tadına vardı.

Karın tadını yine en çok çocuklar çıkardı
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İHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 16:13

Sakarya'da lapa lapa yağan kar, yeşil alanları beyazla kapladı. Kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, eldivenlerini takarak sokağa koştu. 

Kimi çocuk kardan adam yaparken kimisi ise aileleriyle kayarak kartopu oynadı. Kar tatilini fırsat bilerek ailesiyle birlikte Serdivan ilçesinin yüksek kesimlerine gelen İrfan Kahraman, "Eskilerimizin de dediği gibi beyaz örtüyü uzun zamandır bekledik. Sonunda geldi. Merkeze çok yağmasa bile biraz yükseklere çıkıldığı zaman ailece eğlenebilecek bir ortam oluştu nihayet. Günümüzde artık küresel ısınmanın etkisi ile birlikte kar yağışı azaldı, çocuklarımızı artık küçük bir kar yağışı ile bile eğlendirmek için mecbur böyle yüksek yerlere getiriyoruz" dedi.


Etiketler: #kar yağışı #kardan adam #kar tatili

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