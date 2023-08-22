12 yaşındaki çocuk depremin oluşturduğu gölette boğuldu

Gaziantep’te 12 yaşındaki Serhat Gençoğlu depremin oluşturduğu gölette boğularak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:06
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Olay, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde iki dağın ortasında gölet oluşmuştu. 

Bölgedeki Değirmencik deresine bisikletiyle giden 12 yaşındaki Serhat Gençoğlu’ndan bir daha haber alınamayınca ekiplere haber verildi. 

Bunun üzerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Kayıp çocuğun yakınlarının da katıldığı aramada çocuk boğulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Serhat Gençoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. 

Çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


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