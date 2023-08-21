Antalya'da denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denize giren genç boğuldu. Gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

AA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 14:55
Antalya'da denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu
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Konyaaltı Sahili'nde akşam saatlerinde denize giren Sabri Yiğit Koçyiğit (18), denizde yüzdüğü sırada bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik ve dalgıç polisi ekiplerinin çalışmasının ardından Koçyiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Koçyiğit'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Buradaki incelemenin ardından gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.


Adli Tıp Kurumu Antalya

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