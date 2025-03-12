12 yıl 6 ay hapisle aranıyordu: Firari hükümlü, bağ evinde yakalandı
Niğde'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari T.A'yı saklandığı bağ evinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #Niğde
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kayda Geçsin' ekibi kanaldan ayrıldığını açıkladı!
- İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında diploma diyaloğu
- Televizyondaki abla
- Ankara-Tel Aviv gerginliği NATO'ya sıçradı!
- Küçükkaya'dan 'ROK' krizine yeni yorum!
- ‘En beğendiğim maddesi, 5'inci madde’
- Sürücüler dikkat! Beyaz far tarihe karışıyor...
- 'Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki'
- Erdoğan'dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
- Erdoğan'ın Sarayı'nda israf düzeni