12 yıl 6 ay hapisle aranıyordu: Firari hükümlü, bağ evinde yakalandı

Niğde'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

12 yıl 6 ay hapisle aranıyordu: Firari hükümlü, bağ evinde yakalandı
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AA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:43

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari T.A'yı saklandığı bağ evinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Niğde

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