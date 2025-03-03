Niğde'de ekiplerden 'kaçakçılık' operasyonu: 310 bin adedine el konuldu!

Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 310 bin adet makaron ele geçirildi.

Niğde'de ekiplerden 'kaçakçılık' operasyonu: 310 bin adedine el konuldu!
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İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 14:40

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

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Ekipler, 2 Mart 2025 tarihinde şüpheli bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, araç içerisinde 310 bin adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi.


Etiketler: #Niğde #Operasyon

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