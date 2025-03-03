Niğde'de ekiplerden 'kaçakçılık' operasyonu: 310 bin adedine el konuldu!
Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 310 bin adet makaron ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.
2 GÖZALTI
Ekipler, 2 Mart 2025 tarihinde şüpheli bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, araç içerisinde 310 bin adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi.
Etiketler: #Niğde #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- 'Diploma' soruşturmasında yeni gelişme!
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon
- TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!
- Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı
- ‘Neyin zulmünü yaşatıyorsunuz, neyin derdi var sizde?’
- Halk TV burada Yeni Şafak nerede!