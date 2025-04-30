12 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Fethiye'de yakalandı

Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:49

Güncelleme: 30.04.2025 - 10:51

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında; birden fazla kişi tarafından silahla tehdit, silahlı tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları olmak üzere 3 ayrı suçtan 12 yıl, 6 ay, 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 30 yaşındaki H.K. isimli şahıs Göcek Mahallesinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

CEZAEVİNE KONULDU

Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.