12 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Fethiye'de yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada Jandarma ekipleri 12 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

12 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Fethiye'de yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:49

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında; birden fazla kişi tarafından silahla tehdit, silahlı tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları olmak üzere 3 ayrı suçtan 12 yıl, 6 ay, 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 30 yaşındaki H.K. isimli şahıs Göcek Mahallesinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

CEZAEVİNE KONULDU

Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #muğla #Hapis Cezası #CEZAevi

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