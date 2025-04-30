12 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü Fethiye'de yakalandı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada Jandarma ekipleri 12 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında; birden fazla kişi tarafından silahla tehdit, silahlı tehdit, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları olmak üzere 3 ayrı suçtan 12 yıl, 6 ay, 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 30 yaşındaki H.K. isimli şahıs Göcek Mahallesinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.
CEZAEVİNE KONULDU
Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #muğla #Hapis Cezası #CEZAevi
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