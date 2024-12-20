127 yıl hapisle aranıyordu: 'Suç makinası' yakalandı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 13:00

Güncelleme: 20.12.2024 - 13:01

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 2 Aralık'tan itibaren cezaevi firarisi olan G.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi ve teknik takip sonucu G.G.'nin Kırklareli'nin Beypınar köyünde olduğu belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon düzenleyen polis, G.G.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.