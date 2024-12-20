78 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hamile kadın yakalandı!

Eskişehir'de 78 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hamile kadın yakalandı. Hamile olduğundan hapis cezaları ertelenen ve işlediği diğer 13 suçtan aranan 4 çocuk annesi kadın, rapor ibraz edemediği için tutuklandı

78 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hamile kadın yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:17

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan aranan ve 5'inci çocuğuna hamile olan Seher C. (24) ile akrabası Sultan C.'yi yakaladı.

Hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 4 olaydan kesinleşmiş 78 yıl 9 ay hapis cezası hamile olduğu için ertelenen Seher C. hakkında, arandığı 13 suçtan emniyette işlem yapıldı. Bu kişi ile ifadeye yönelik aranan Sultan C., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hamileliğinin 4'üncü ayında olan ve cezaevinde kalmasının uygun olmadığına ilişkin doktor raporu yetişmeyen Seher C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sultan C. ise, serbest bırakıldı.

Cezaevine girmemek için sık sık hamile kaldığı öne sürülen Seher C.'nin, söz konusu raporu ibraz etmesi halinde tahliye edileceği öğrenildi.


Etiketler: #ceza #eskişehir #hamile #hırsızlık

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