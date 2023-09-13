13 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 13.09.2023 - 08:12

Güncelleme: 13.09.2023 - 08:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 14°C, 30°C

Az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 29°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 29°C

Az bulutlu

SAKARYA 15°C, 29°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 9°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 5°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 25°C

Az bulutlu

KASTAMONU 7°C, 25°C

Az bulutlu

SİNOP 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 24°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 16°C, 24°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 18°C, 25°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 20°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

VAN 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ve doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 19°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 22°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı