13 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 13 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yeni raporda Ağrı, Diyarbakır, Muş, Şanlıurfa, Batman, Bitlis, Mardin, Siirt, Van ve Iğdır için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların: Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C, 30°C
Az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 29°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 29°C
Az bulutlu
SAKARYA 15°C, 29°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 9°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 25°C
Az bulutlu
KASTAMONU 7°C, 25°C
Az bulutlu
SİNOP 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 24°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 16°C, 24°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 18°C, 25°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 20°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
VAN 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ve doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 19°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 22°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 20°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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