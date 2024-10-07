13 gündür aranan kadının izine rastlanmadı

Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:22

Güncelleme: 07.10.2024 - 12:22

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül’den beri kayıp olan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner’i arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp kadının bulunması için jandarma, AFAD ve dalgıç ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü.

Öte yandan, Yalçıner’in kaybolmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphesiyle gözaltına alınan sekiz zanlıdan ikisi tutuklanmıştı.

Olayla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ettiği öğrenildi.