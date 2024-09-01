13 ilde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, 13 ilde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, 13 ilde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Bartın'da 19.00'a kadar; Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur, Antalya ve Eskişehir'de 21.00'e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Vatandaşlara yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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