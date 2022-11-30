13 katlı binanın çatı katında yangın; duman caddeyi sardı
Diyarbakır’da 13 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında dumanlar caddeyi kaplarken, görüş mesafesi düştü.
Diyarbakır’daki yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre çatı katında bulunan izolasyonun tutuşması nedeniyle hem binayı hem de cadde üzerini kapladı.
Sürücülerin ve yayaların görüş mesafesinin düşürdüğü yangını görenler durumu ihbarla itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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