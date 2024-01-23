13 nerenin plakası? 13 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 13 nerenin plakası? 13 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 13 nerenin plakası? 13 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
13 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis ilinin plaka kodu 13'tür.
Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
13 AC 001 – 13 AR 999
13 J 0001 – 13 J 0999
13 K 0001 – 13 K 0999
13 M 0001 – 13 M 0999
13 T 0001 – 13 T 0999
Ahlat İlçesi Plaka Kodları:
13 EA 001 – 13 EZ 999
13 J 3001 – 13 J 4000
13 K 3001 – 13 K 4000
13 M 3001 – 13 M 4000
13 T 2001 – 13 T 2500
Tatvan İlçesi Plaka Kodları:
13 AU 001 – 13 AZ 999
13 J 1000 – 13 J 2000
13 K 1000 – 13 K 2000
13 KA 001 – 13 KZ 999
13 M 1000 – 13 M 2000
13 T 1000 – 13 T 2000
Adilcevaz İlçesi Plaka Kodları:
13 CA 001 – 13 CZ 999
13 J 2001 – 13 J 3000
13 K 2001 – 13 K 3000
13 J 2001 – 13 J 3000
13 M 2001 – 13 M 3000
13 T 2501 – 13 T 2999
Güroymak İlçesi Plaka Kodları:
13 DA 001 – 13 DZ 999
13 J 5001 – 13 J 6000
13 K 5001 – 13 K 6000
13 M 5001 – 13 M 6000
13 T 3001 – 13 T 3499
13 S 2501 – 13 S 3000
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