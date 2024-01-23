13 nerenin plakası? 13 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:41

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:41

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 13 nerenin plakası? 13 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

13 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis ilinin plaka kodu 13'tür.

Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

13 AC 001 – 13 AR 999

13 J 0001 – 13 J 0999

13 K 0001 – 13 K 0999

13 M 0001 – 13 M 0999

13 T 0001 – 13 T 0999

Ahlat İlçesi Plaka Kodları:

13 EA 001 – 13 EZ 999

13 J 3001 – 13 J 4000

13 K 3001 – 13 K 4000

13 M 3001 – 13 M 4000

13 T 2001 – 13 T 2500

Tatvan İlçesi Plaka Kodları:

13 AU 001 – 13 AZ 999

13 J 1000 – 13 J 2000

13 K 1000 – 13 K 2000

13 KA 001 – 13 KZ 999

13 M 1000 – 13 M 2000

13 T 1000 – 13 T 2000

Adilcevaz İlçesi Plaka Kodları:

13 CA 001 – 13 CZ 999

13 J 2001 – 13 J 3000

13 K 2001 – 13 K 3000

13 J 2001 – 13 J 3000

13 M 2001 – 13 M 3000

13 T 2501 – 13 T 2999

Güroymak İlçesi Plaka Kodları:

13 DA 001 – 13 DZ 999

13 J 5001 – 13 J 6000

13 K 5001 – 13 K 6000

13 M 5001 – 13 M 6000

13 T 3001 – 13 T 3499

13 S 2501 – 13 S 3000