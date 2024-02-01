13 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunan erkeğin cezası belli oldu

Kayseri'de K.T. (13) adlı kuzenine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Muhammet T. (24) 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 16:45
13 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunan erkeğin cezası belli oldu
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Olay, geçen yıl 15 Mart'ta meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muhammet T. ile amcasının kızı K.T., aileleri ile bağ evinde kalmaya başladı.

Muhammet T.'nin, K.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınıp hakkında adli kontrol kararı uygulanan Muhammet T. ile ilgili soruşturma tamamlanarak hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

"KALABALIK EVDE KALIYORDUK"

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Muhammet T. hazır bulundu. Suçlamaları reddeden Muhammet T., "İstismarda bulunmadım. 15-20 kişinin olduğu kalabalık bir evde kalıyorduk. Aramızda da bir husumet yoktu, suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti, Muhammet T.'yi, 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi.


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