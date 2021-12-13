13 yaşındaki öğrencilerden ekonomi isyanı: 'Benim yaşımda olup hayatından memnun olan yok'

13 Aralık 2021 Pazartesi, 15:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararının ardından Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında yaşadığı değer kaybı, yurttaşlara zor günler yaşatıyor. Son olarak Merkez Bankası'nın piyasaya satım yönünde yaptığı müdahaleler de istenen sonucu vermedi.

Yaşanan ekonomik kriz bütün boyutlarıyla yurttaşların büyük bir kısmını derinden sarsan etkilere sebep oluyor.

Kanal Dünya'nın yaptığı bir sokak röportajında, 13 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşlarının ekonomide yaşanan krize gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. "Benim yaşımda olup da hayatından memnun olan yok" diyen çocuk, eğitimdeki fırsat eşitsizliğine de dikkat çekti.

"BU YAŞTA SİYASET DÜŞÜNÜYORSAM..."

Ortaokul sekizinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten çocuk, "LGS öğrencisiyim. Bir test kitabı alamadım abi. Adam 3 kitaba 200-300 lira diyor, ne yapayım ben öyle kitabı? Bir test kitabı alamadım. Bir tane var sadece. Onunla da ne yapabilirsek artık yapıyoruz işte, çok pahalı yani" diyerek ekonomik krize tepki gösterdi.

"BİR TEST KİTABI 80 LİRA"

Arkadaşından sonra söz alan diğer çocuk, "Bir test kitabı 80 lira. Sen buradan çevir bir genci. Bir tanesi mutluysa hayatından, ben bir şey bilmiyorum" diye feryat etti.

Çocuk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek kaygısı yaşıyorum. Şu anki yönetimi kesinlikle desteklemiyorum. Ben 13 yaşındayım. Ben bu yaşta siyaset düşünüyorsam bu ülkede hiçbir şey yoktur. Bu ülkede ifade özgürlüğü de yok."

"ÜZERİMDEKİLERİ YARDIMDAN ALDIM"

Aynı arkadaş grubundan bir başka çocuk da, "Ben geçinemiyorum. Üzerimdeki hiçbiri bana ait değil. Bunları yardımdan aldım." diyerek "Ben neden başkaları gibi istediğim bir şeyi giyemiyorum" şeklinde tepki gösterdi.

"TENEFFÜSLERDE AKILLI TAHTADAN DOLARI TAKİP EDİYORUZ"

"Teneffüslerde akıllı tahtadan doları açıyorlar" diyen öğrenci, arkadaşlarıyla ekonomiyi takip ettiklerini belirtti.