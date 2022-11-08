13 yaşındaki Süleyman'ın kahreden ölümü... Futbol oynadıktan sonra evde 'kalp krizi' geçirdi

08 Kasım 2022 Salı, 10:20

Gölcük Mahallesi'nde, 5 Kasım’da Irak'ın Sincar bölgesinde, terör örgütü IŞİD’ın saldırılarına maruz kaldıktan sonra Midyat ilçesine gelen Süleyman ailesinin oğulları Süleyman Nayif, arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra eve gitti.

KURTARILAMADI

Midyat Belediyesi Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Süleyman Nayif, yemek yedikten sonra aniden fenalaştı. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Süleyman Nayif, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Süleyman Nayif, ailesi tarafından Sincar’a götürülerek toprağa verildi.

Türkiye'ye dönen aileyi Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Belediyesi Ortaokul Müdürü Zeki Kaya ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.