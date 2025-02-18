13 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Çanakkale'de tutuklandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 13 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 yıl hapisle aranıyordu: Firari şahıs Çanakkale'de tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:21

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmada 13 yıl hapis cezasıyla aranan R.K. yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #çanakkale #Gelibolu

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