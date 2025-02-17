Çanakkale'de 'sağanak' etkisi: Köprü çöktü!
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı’na bağlayan köprünün çökmesine neden oldu.
Ayvacık ilçesinde gece yağan yağmur hasara neden oldu.
Şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları, bölgedeki ulaşımı aksattı.
SEL NEDENİYLE ÇÖKTÜ
Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı’na bağlayan köprü, oluşan sel nedeniyle çöktü.
Koyunevi Köyü Muhtarı Doğukan Acar, gelenlerin geri dönmek zorunda kaldıklarını belirterek, köprü yapılana kadar bu yolun kullanılmamasını istedi.
Etiketler: #çanakkale
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