13 yıl hapisle aranıyordu: Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep’te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

13 yıl hapisle aranıyordu: Gaziantep'te yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 11:57

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde, hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları olmak üzere 8 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #gaziantep

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