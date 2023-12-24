13 yıllık intikam... Kurşun yağdırıp öldürdü: Cinayetin nedeni ortaya çıktı!

Yayınlanma: 24.12.2023 - 07:49

Güncelleme: 24.12.2023 - 09:05

Merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde, Meydani Ahmet Bey Sokak’ta dün saat 18.15 sıralarında; Ramazan Demir (25), Mehmet Yıldız'ı (29) iş yerinden çıkmasını bekledi.

Demir, Mehmet Yıldız'ın iş yerinden çıktığı esnada önce karnına tabancayla ateş etti. Demir, yere yığılan Yıldız'ın yanına gelerek göğsüne 5 el daha ateş ederek olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yıldız'a çevredeki esnaf kalp masajı yaptı. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle Yıldız, ambulansa alındı.

KURTARILAMADI

Bu esnada baba Bircan Yıldız gözyaşları içerisinde "Yaşıyor değil mi doktor?" diye sordu. Mehmet Yıldız, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, Ramazan Demir'i yakalayarak gözaltına aldı.

KAVGAYI AYIRIRKEN BIÇAKLADI

Ramazan Demir'in kardeşi 2010 yılında kavga ederken, ayırmaya çalışan Mehmet Yıldız tarafından arbede sırasında bıçaklandı. Yıldız, Demir'in kardeşinin felç kalmasına neden oldu. Mehmet Yıldız bu sebeple cezaevine girdi. İki ailenin ise bu olay nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

Mehmet Yıldız'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Çandır Mezarlığı’na defnedildi. Ramazan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Demir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Polis ekiplerinin sokak üzerinde yaptığı inceleme sonrası cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay anının saniye saniye yansıdığı kamera görüntülerinde, Mehmet Yıldız’ın iş yerinden çıktıktan sonra Ramazan Demir’in olay yerine geldiği yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız’a ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.