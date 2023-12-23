Maden cinayetlerine nokta konulmuyor

23 Aralık 2023 Cumartesi

1989 yılının aralık ayında yaşananları unutabilir miyiz? Zonguldak’ta aralık ayının tamamını kapsayarak ocak ayına sarkan büyük madenci direnişinin “Özalizm”i kırışını unutmuş olamazsınız. Yüz binlerin yaklaşık bir ay boyu Zonguldak sınırları içinde, yeni yılın sonrası günlerde, Ankara’ya doğru yola çıkışları, gençlerimiz için geçerli olamasa da bizim kuşağın belleklerinde çok taze. Maden işçileri için on yılın kayıplarının yaklaşık dörtte üçünü geri kazandıran, ülkemizin kayıtlı, kayıtsız bütün çalışanlarının ortalama yarıya yakın kayıplarının giderilmesini getiren, yaraları saran sonuçlarını...

İşçinin üretimden gelen gücünün kullanılmasının kayıpların giderilmesinde tek etkili araç olduğunun, 15-16 Haziran büyük direnişlerinden sonra açılmış yollarından sonra, emek tarihimize yazılmış en anlamlı kazanımların başını çekmişti. YouTube üzerinden Cumhuriyet’ten Tanıklıklar kanalında yapılan birden fazla söyleşimizden merak ettiklerinizi izleyerek belleğinizi tazeleyebilirsiniz. İşçilerin örgütlenmesinde eylem komitelerinin başında görev almış Sabri Cebecik ile Tarih Vakfı’ndan belgesellerin çekimini üstlenmiş Ülkü Özen’in katıldıkları söyleşilerde, bir tek Şemsi Denizer’in dönem eylemlerindeki danışmanı Önder Aker aramızdan erken ayrıldığı için eksilmişti.

Aradan bunca yıl geçti, Saray’ın yönetimindeki kadrolar eliyle sürdürülen madenlerimizdeki üretim koşullarında çağdaş günümüz teknolojisi ile elde edilmiş olması gereken, bilimsel olarak da yapılması gerekenlerin ezbere, yönetmeliklere bağlı olarak kayda kuyda bağlı olmazsa olmazlarından üretim koşullarının eserini göremiyoruz. Kömür madenlerimiz, iktidar erkinin emrinde kadroları ile hâlâ utanç verici boyutlarda iş cinayeti suçlarının işlenmesinde başroldeler.

Öylesine kanıksanmış bir gerçeklik söz konusu ki başıbozuk üretim koşullarında sık sık ölümlü yeni maden göçükleri haberleri depremlerde can kurtardıklarında alkışlanan madenci kurtarıcılarının güçlerine karşın, önlenmeleri hak götüre. Kader, olağanmış gibi kamuoyu yaratan küçücük haberler olarak geçiştirilip duruluyor. Halkımızın büyük çoğunluğu karabasana dönüşmüş yaşam koşulları, ucuz can pazarı gerçekleri arasında topu için birden duyarsızlığa itilmiş konumdalar.

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İşçi hakları savaşımında, örneği az, önderlik yapmış eski Çalışma Genel Müdürü İsmail Bayer’i uğurluyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde, Çalışma Genel Müdürlüğü görevinde, Mehmet Moğoltay döneminde iş güvencesinin sorumluluğunu üstlenmiş, sürgüne gönderilmişken 2002’de yasanın çıkması engellenememişti.

İsmail Bayer’i ilk işçi, sendikacı kökenli bakanımız Bahri Ersoy’un bakanlığı döneminde danışmanı olarak tanımıştım. Hiç kopmadan, emekten, sendikal haklardan yana bildiğimiz bütün uzmanlık komisyonlarının çalışmalarında başı çekmişti. Kaçınılmaz ülkemizin en önde bilim insanları iş hukukçularımızı, anayasacılarımızı, uzmanları toplayan komisyonların hepsinde görev almıştı. En son Prof. Dr. Murat Demircioğlu ile biri kamu görevlisi, diğeri bilim insanlarının buluşmalarında örgütlenmede öncülük yapanlar arasında oldukları için, birlikte Cumhuriyet TV söyleşimize katılmışlardı.

Çalışkan, hiç yılmayan, yorulmayan enerjisi ile yolu açık, ışıklar içinde olsun...