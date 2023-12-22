Düzce’de cinayet: Aracına binerken öldürüldü
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 2 kişi arasında çıkan tartışmada 63 yaşındaki erkek aracına bindiği sırada öldürüldü, zanlı ise olay yerinden kaçtı.
Fatih Mahallesi 120. Sokak’ta, Ali Yavuz ile aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen şahıs tartışmaya başladı.
Bir süre sonra Ali Yavuz aracına bindiği sırada şüpheli 2 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ali Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri, araç ve çevresinde inceleme yaparken, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP, 126 adayı daha açıkladı!
- Emniyet'te deprem yaratan 'Dilan Polat' krizi
- Saadet’in CHP’yi kızdıran çıkışı
- Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı!
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Erdoğan'ın 'İstanbul' planı
- Kararnamede dikkat çeken atamalar!
- Bakan için tek ses oldular!
- Mardin Ovası'nda hasat başladı
- İlçe yönetimi ve 400 kişi istifa etti!