Düzce’de cinayet: Aracına binerken öldürüldü

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 2 kişi arasında çıkan tartışmada 63 yaşındaki erkek aracına bindiği sırada öldürüldü, zanlı ise olay yerinden kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:23
Düzce’de cinayet: Aracına binerken öldürüldü
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Fatih Mahallesi 120. Sokak’ta, Ali Yavuz ile aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen şahıs tartışmaya başladı.

Bir süre sonra Ali Yavuz aracına bindiği sırada şüpheli 2 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ali Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, araç ve çevresinde inceleme yaparken, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


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