131 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 131 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, 24 Haziran'dan bu yana göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ayvalık, İvrindi, Edremit ve Sındırgı ilçelerinde 8 operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, operasyonlarda 131 kaçak göçmeni yakaladı. Bu kişilerin kaçışlarını organize ettikleri belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda ise suç geliri olduğu tespit edilen 28 bin 995 lira ve 400 dolar ile kaçak göçmenleri taşımakta kullanılan 3 kamyonet ve 2 otomobil ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 zanlı tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaçak göçmenler ise işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.
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