131 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 131 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:42
131 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, 24 Haziran'dan bu yana göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ayvalık, İvrindi, Edremit ve Sındırgı ilçelerinde 8 operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, operasyonlarda 131 kaçak göçmeni yakaladı. Bu kişilerin kaçışlarını organize ettikleri belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda ise suç geliri olduğu tespit edilen 28 bin 995 lira ve 400 dolar ile kaçak göçmenleri taşımakta kullanılan 3 kamyonet ve 2 otomobil ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 zanlı tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.


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