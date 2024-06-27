Bodrum'da 57 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, illegal yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 57 kaçak göçmen kurtarıldı, 36 göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 16:58
Bodrum'da 57 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda, içinde kaçak göçmenlerin olduğu iki farklı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, lastik botlarda aralarında çocukların da olduğu 57 kaçak göçmeni kurtardı.

İlçe açıklarında farklı zamanda Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta aralarında çocukların da olduğu 36 kaçak göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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