Tekirdağ'da 34 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 34 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Organizatörlerin göçmenleri taşıdığı aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı.
Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Cemaliye Mahallesi’nde bir eve kaçak göçmen getirildiği bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen jandarma, 34 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakalayarak gözaltına aldı.
İncelemede göçmenlerin taşındığı aracın çalıntı olduğu belirlendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Organizatörlerle ilgili soruşturma devam ediyor.
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