Tekirdağ'da 34 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 34 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Organizatörlerin göçmenleri taşıdığı aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 11:06
Tekirdağ'da 34 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Cemaliye Mahallesi’nde bir eve kaçak göçmen getirildiği bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen jandarma, 34 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakalayarak gözaltına aldı.

İncelemede göçmenlerin taşındığı aracın çalıntı olduğu belirlendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Organizatörlerle ilgili soruşturma devam ediyor. 


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