133 bin TL hastane parasını takside unuttu: 'Helal paraymış ki geldi'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:43

Hollanda'dan kanser tedavisi için Türkiye'de gelen Süleyman İskender ile eşi Nigar İskender, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisine gitti. Çift hastanedeki işlemlerinin ardından taksiye bindi.

Gürsel Mahallesi'nde taksiden inen çift, içinde 7 bin Euro ve 10 bin lira olan çantalarını takside unuttuğunu fark etti.

POLİS, ŞOFÖRE ULAŞTI

İskender çifti, Çağlayan Polis Merkezi'ne başvurdu. Polis, güvenlik kamera görüntülerinden taksinin plakasını tespit ederek şoföre ulaştı. Bunun üzerine taksi şoförü de Çağlayan Polis Merkezi'ne gelerek içinde para ve hastane evrakları olan çantayı sahiplerine teslim etti.

Çantaya ve parasına kavuşan yaşlı çift şoföre ve polislere teşekkür ederek, "Helal paraymış ki geldi" dedi.