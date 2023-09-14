14 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 14.09.2023 - 08:23

Güncelleme: 14.09.2023 - 08:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Trabzon ile Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkenin Batı ve Güney kıyılarında mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri ile Trabzon çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Açık ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Açık ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Açık ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

Açık ve az bulutlu