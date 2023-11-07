14 katlı bina yıkılırken, çatıda dans etti!

Çukurova'da 14 katlı binanın yıkımı sırasında bir işçinin tehlikeye aldırmadan çatıda dans etmesi dikkat çekti.

DHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 12:24
14 katlı bina yıkılırken, çatıda dans etti!
Abone Ol google-news

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan 14 katlı Seran Apartmanı'nın yıkımı için çalışmalar sürüyor.

Binanın çatısına vinç ile iş makinesi indirilip, yıkıma başlandı.

Yıkım sırasında bir işçinin iş makinesinin yanında dans etmesi dikkat çekti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevrede oluşan toz bulutu ise tepkiyle karşılandı.


apartman Bina Çukurova deprem hasar İşçi Kamera Yıkım Dans

İlgili Haberler

Güngören’de 'kontrollü yıkım' esnasında çökme: Zarar gören binalar mühürlendi

Güngören’de 'kontrollü yıkım' esnasında çökme: Zarar gören binalar mühürlendi
Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü!

Güngören'de yıkım sırasında 6 katlı bina çöktü!
Depremde ağır hasar almıştı... 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü!

Depremde ağır hasar almıştı... 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü!

En Çok Okunan Haberler