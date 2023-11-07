14 katlı bina yıkılırken, çatıda dans etti!
Çukurova'da 14 katlı binanın yıkımı sırasında bir işçinin tehlikeye aldırmadan çatıda dans etmesi dikkat çekti.
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan 14 katlı Seran Apartmanı'nın yıkımı için çalışmalar sürüyor.
Binanın çatısına vinç ile iş makinesi indirilip, yıkıma başlandı.
Yıkım sırasında bir işçinin iş makinesinin yanında dans etmesi dikkat çekti.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevrede oluşan toz bulutu ise tepkiyle karşılandı.
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