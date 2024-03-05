14 kişi yaşamını yitirmişti...MCG Tower davasında tutuklu sanık yok!

6 Şubat’Ta ilk depremde bir yarısı diğer depremde de diğer yarısı yıkılan ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay İskenderun’daki MCG Tower davasının ilk duruşması bugün görülecek.Dava kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 05.03.2024 - 04:00
14 kişi yaşamını yitirmişti...MCG Tower davasında tutuklu sanık yok!
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Kayıp yakını Süheyl Sümbültepe’nin avukatı Bülent Akbay gazetemize konuştu. 14 katlı binanın üç yıllık olduğunu ve beşinci kattan sonraki dokuz katın kaçak olduğunu belirten Akbay, “Burada ihmalden çok daha fazlası var. Yapı denetim firması beşinci kattan sonra kaçak kat çıkımı olunca ihtar çekiyor. Ancak durdurma kararı almıyorlar” dedi. Akbay, “Deniz manzarası için döşemeleri kesiyorlar. Müteahhitinden statik projesini çizenine, belediye yetkililerinden bakanlık yetkililerine kadar tüm sorumluların “olası kasıt” ile mahkeme önüne çıkarılmasını, sanıkların da tutuklu yargılanmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

SİCİLİ KABARIK

MCG Tower’ı inşa eden şirketin sahibi Muhammet Coşkun Gökkan, Haziran 2021’de, başka adli olay ile gündeme gelmişti. Polis operasyonu ile yakalanan Gökkan, “Dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit” suçlarından tutuklanmıştı.


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