14 kişiye mezar olmuştu... Arıkan Otel davasında karar çıktı!
Depremde 14 kişinin öldüğü Arıkan Otel'e ilişkin davada karar çıktı. Buna göre yapı sahibi Adnan Arıkan 9 yıl 5 ay 10 gün, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Arıkan Otel'in yıkılmasına ilişkin davada, yapı sahibi Adnan Arıkan'a 9 yıl 5 ay 10 gün, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın'a 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.
Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar yapı sahibi Adnan Arıkan, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın ile mimari proje müellifi A.Ş. duruşmada yer almadı.
BERAATLERİNİ İSTEDİLER
Depremde yıkılan otelde eşini kaybeden müşteki Gülsüm Çalışkan, sanıkların en üst sınırdan ceza almalarını talep etti.
Sanık avukatları da müvekkillerinin binanın yıkılmasına ilişkin kusurlarının bulunmadığını öne sürerek, daha kapsamlı bir bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu ve müvekkillerinin beraatlerini talep etti.
KARAR ÇIKTI
Mahkeme heyeti, "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan binanın yapı sahibi Adnan Arıkan'ı 9 yıl 5 ay 10 gün, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın'ı 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, ceza ehliyetine engel raporu bulunan mimari proje müellifi A.Ş. hakkındaki davanın tefrikine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanıklar hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.
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