14 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:28

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:28

BOLU ilinde 14 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY mahallelerinde GÖLKÖY MESİRE ALANI, KARAKÖY-2 CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 14 Mayıs Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAĞLIK mahallelerinde RAHMET, RAHMET SK., SEHIT NUSRET AKAR, ŞEHİT NUSRET AKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde BULANIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOYACILAR MERKEZ, KÖSTEKLER, KÖYÜN KENDİSİ, NİĞİT mahallelerinde BOYACILAR KÖY YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ KÖSTEKLER, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, NİYİT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 14 Mayıs Salı 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENÖZÜ mahallelerinde DEĞİRMENÖZÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSAKLAR, ÇALICA, ÇAPAR, DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR, DAĞŞEYHLERİ, GÜNEYÇALICA, KABALAR, KARAALİLER, MANTARLAR, N KENDISI, SARILAR, TEKİRLER, TURGUTLAR, YAHYALAR mahallelerinde AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, AKSAKLAR TUTGUT MAH, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, CEYLANLI KÖY YOLU, CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇALICA MAHALLESI YOLU, ÇAPAR KÖY YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU, DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAGSEYHLERI KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU, DAĞHACILAR YOLU, DAĞŞEYHLER KÖYÜ YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ, GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU, KABALAR MAHALLE YOLU, KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, KARAALİLER KÖYÜ YOLU, SARILAR KÖYÜ YOLU, TEKİRLER KÖYÜ YOLU, YAHYALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 14 Mayıs Salı 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZAPLAR, KARSLAR, ÖMERPASALAR MERKEZ, ÖMERPAŞALAR mahallelerinde AZAPLAR, AZAPLAR MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN YOLU, KARSLAR MAH, KARSLAR MAHALLE YOLU, ÖMERPASALAR KÖY YOLU, ÖMERPAŞALAR, ÖMERPAŞALAR KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 14 Mayıs Salı 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ASAGI KARSI, ASIKOGLU, AŞAĞI, ÇIRAKLAR, ÇUBUK, GEBESOGLU, GEBEŞOĞLU, KAHYAOĞLU, KARSI, KOCAOĞLU, MERKEZ, ORTA, ÖMER SİPAHİ, YÖRÜKLER, YUKARI mahallelerinde AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, AKÖREN KÖYÜ KAHYAOĞLU MAHALLES, ASAGI KARSI MAHALLE YOLU, ASIKOGLU MAHALLE YOLU, bölükören, BÖLÜKÖREN KÖYÜ YOLU, ÇIRAKLAR MAH. YOLU, ÇIRAKLAR MAHALLE YOLU, ÇUBUK ASAGI MAHALLE YOLU, ÇUBUK KÖY YOLU, ÇUBUK KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, GEBESOGLU MAHALLE YOLU, HACI AHMETLER CD., KARSI MAHALLE YOLU, KIYASLAR KÖY YOLU, KIYASLAR KÖYÜ GEBEŞOĞLU MAH, KIYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KIYASLAR KÖYÜ YOLU, KIYASLAR MERKEZ KÖY YOLU, YÖRÜKLER, YÖRÜKLER KÖY YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 14 Mayıs Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, EKİNCİK, MURATLAR, SARPINCIK mahallelerinde ASAGI MAHALLE YOLU, MURATLAR MAHALLE YOLU, SARPINCIK KÖYÜ EKİNCİK MAH., SARPINCIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 14 Mayıs Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA), BÜRÜCEK, YUKARI mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.