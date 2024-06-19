14 saattir sürüyor! Çanakkale’deki orman yangınına havadan müdahale başladı
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın 14 saattir sürüyor. Havanın aydınlanmasının ardından yangına uçak ve helikopterle müdahale başladı.
Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Eceabat ilçesi Kumköy mevkiinde tarım arazisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı.
Dün yangına 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesinin yanında toplamda 540 personel müdahale etti.
Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları yangına müdahale edemezken, 1 gece görüşlü helikopter yangına gece boyunca müdahale etti. Günün aydınlanması ile birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgede incelemelerde bulunmaya devam ediyor.
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