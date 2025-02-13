Bazı kentlerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Yayınlanma: 13.02.2025 - 19:36

Güncelleme: 14.02.2025 - 00:27

Valilikler tarafından yapılan açıklamada eğitim öğretime ara verilen kentler şu şekilde:

MUŞ

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AKSARAY

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşması beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NİĞDE

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 14 Şubat 2025 Cuma 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olanlar ile hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

HAKKARİ

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don oluşabileceği belirtildi.

Bu nedenle 14 Şubat Perşembe günü il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

ERZİNCAN

Refahiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde gün boyu yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında okulların tatil edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NEVŞEHİR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma beklendiği, trafik ve can güvenliği için eğitime ara verildiği belirtildi.

SİVAS

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonrası düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak 14 Şubat günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Sevgili öğrenciler, bu tatil gününü fırsata çevirerek bol bol kitap okumayı, derslerinizi gözden geçirmeyi unutmayınız."

KIRŞEHİR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm resmi ve özel eğitim kurumlarda, yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil olmak üzere eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacaktır."

ÇORUM

Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz genelinde yaşanan kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 14 Şubat Cuma günü tüm ilk ve orta dereceli okullarda 'taşımalı eğitim' gören öğrencilerimiz için Aşdağul Beldesi ve İncesu köyü haricinde eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir."

Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da ilçede yoğun kar yağışı görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında bulunan Alaca Ortaokulu, Dr. Ali Dedekargın İlkokulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu, Büyükhırka İlk/Ortaokulu, Ceritler İlk/Ortaokulu, Mimar Sinan İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulunda eğitime 14 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, ilçede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

İlçede kar, buzlanma ve sis nedeniyle 14 Şubat'ta eğitim ve öğretime ara verildi.

Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

MALATYA

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği bildirildi.

YOZGAT

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde kar yağışının durmasının ancak hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düşmesinin, düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma riskinin artmasının ve öğle saatlerine kadar yoğun sisin etkisini göstermesinin beklendiği bildirildi.

Bu veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde eğitime verildiği duyuruldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluş çalışanlarından hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 14 Şubat Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."

KONYA

Konya'nın Halkapınar, Ereğli ve Sarayönü ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Halkapınar ve Sarayönü kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışının ardından gece sıcaklığın eksi 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 Şubat Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"İlçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

KARAMAN

Karaman'da etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma ve don beklendiği, trafik ve can güvenliği için kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MARDİN

Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve devamında buzlanma nedeniyle ulaşım başta olmak üzere vatandaşların zorluklarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın etkisinin devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim veren bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Alaçam'da Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu, Kızlan Ortaokulu, Ladik'te resmi taşımalı eğitim ile özel eğitim de dahil 80. Yıl İlk ve Ortaokulu ile Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu, Salıpazari Konakören İlkokulu, Konakören Ortaokulu, Tahnal İlkokulu ve Tahnal Ortaokulu ile Cevizli İlkokulunda tamamen, Muslubey İlkokulu ve Muslubey Ortaokulunda kısmen okullar tatil edildi.

Ayrıca 14 Şubat Cuma günü, bölgelerden ilçe merkezine gelen öğrenciler izinli sayılacak.

TOKAT

Tokat'ın Zile ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde yüksek kesimlerde yoğun olmak üzere devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün (14 Şubat Cuma) ara verilmiştir. Ayrıca köy ve belde okulları (birleştirilmiş sınıflar dahil) ve özel eğitim okulu da tatil kapsamındadır. Diğer okullarımızda eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam edecektir."

BİTLİS

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle 14 Şubat'ta il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Sivrice, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçelerinde tüm okullarda, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, il merkezinde, bağlı köylerde ve Ağın ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.

ŞIRNAK

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak lise, ortaokul, ilkokul, resmi ve özel kreşler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.