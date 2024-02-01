Akraba iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı!
Siverek'te akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, olaya karışan kişileri arama çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Kale Boğazı'nda çıkan kavgada silahlar patladı.
Alınan bilgilere göre aralarında anlaşmazlık bulunan 2 akraba aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda B.İ. (37), M.İ. (22), F.İ. (30), Z.İ. (32), E.İ. (26), T.K. (29), yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay sonrası olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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