14 ve 17 yaşındaki iki çocuk sokak ortasında silahla çatıştı: 1 ölü

Küçükçekmece'de 14 ve 17 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

14 ve 17 yaşındaki iki çocuk sokak ortasında silahla çatıştı: 1 ölü
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 00:27

Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta yabancı uyruklu S.A. (14) ile S.K. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. ile S.K. birbirlerine silahla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen S.A. kurtarılamadı, S.K'nin ise ayağından yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde incelemelerde bulundu.


Etiketler: #Ambulans #silah #Hastane

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