Cumhuriyet gündeme getirmişti: Teğmen Ebru Eroğlu'na çirkin saldırıda yeni gelişme!
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında, Teğmen Ebru Eroğlu'na bir kişinin cinsel saldırı tehdidinde bulunduğunu, Eroğlu'nun savcılığa şikayet ettiğini ancak saldırının ifade hürriyeti sayılarak 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildiğini duyurmuştu. Söz konusu olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan ve kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okuyan mezunlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında aralarında Teğmen Ebru Eroğlu'nun da olduğu birçok teğmen 'ihraç istemiyle' disipline sevk edildi.
'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI TEPKİLERE NEDEN OLDU
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında, 'kılıçlı yemin' gerekçe gösterilerek disipline sevk edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun fotoğrafının altına bir kişinin, "Bunu insan s..mez bile, o kadar çirkin bir Kemalist kaşar ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna” yorumunu yaptığını; Eroğlu'nun da bunun hakkında savcılığa şikayette bulunduğunu ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın paylaşımda bir suç görmediğini ve kovuşturmaya yer yok kararı verdiğini yazdı.
Ebru Eroğlu’nun fotoğrafının altına yazılan bu küfür, “Ebru’nun adını yazmamış sonuçta” diyerek ifade hürriyeti sayıldı.
Tepkilere neden olan kararın ardından yeni bir gelişme yaşandı.
KARAR GERİ ÇEKİLDİ
Terkoğlu, kararın tepkilere neden olmasının ardından Adalet Bakanlığı kaynakları ile görüştüğünü ve kararın kaldırıldığını açıkladı.
"Bugün Cumhuriyet gazetesindeki yazımda Teğmen Ebru Eroğlu’na edilen tecavüz içerikli küfür hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği kovuşturmaya yer yok kararını gündeme getirmiştim.
Savcının verdiği karar, her görüşten yurttaşta tepkiye neden oldu.
Az önce Adalet Bakanlığı kaynakları ile görüştüm… Bu yanlış kararın an itibariyle düzeltildiği, kovuşturmaya yer yok kararının kaldırıldığı bilgisini verdiler.
Hem gazetecilik hem hukuk adına bu olumlu gelişmeyi duyurmuş olayım. Adalet uğruna elini taşın altına koyan herkesin bahtı açık olsun."
Bugün Cumhuriyet gazetesindeki yazımda Teğmen Ebru Eroğlu’na edilen tecavüz içerikli küfür hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği kovuşturmaya yer yok kararını gündeme getirmiştim.— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) November 18, 2024
Savcının verdiği karar, her görüşten yurttaşta tepkiye neden oldu.
Az önce Adalet… https://t.co/8OzaX53krf
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