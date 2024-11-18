Beylikdüzü'nde kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

Beylikdüzü'nde bir kuyumcu dükkanına motosikletli iki şüpheli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerinde 28 mermi isabet ederken, şans eseri yaralanan olmadı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beylikdüzü'nde kuyumcu dükkanına silahlı saldırı
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AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:58

Beylikdüzü'nde motosikletli 2 şüpheli tarafından kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde motosikletle gelen 2 kişi, silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Kuyumcudaki çalışanlar ve müşteriler, siper alarak mermilerden korunmaya çalıştı.

İş yerine 28 merminin isabet ettiği saldırıda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yeri incelemesini tamamlarken, saldırganları yakalama çalışması sürüyor.


Etiketler: #beylikdüzü #Kuyumcu #silahlı saldırı

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