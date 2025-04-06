14 yaşında okul bahçesinde ölü bulunmuştu: Zanlı tutuklandı

Edirne'de 14 yaşındaki G.C'yi okul bahçesinde bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

14 yaşında okul bahçesinde ölü bulunmuştu: Zanlı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 06.04.2025 - 19:02

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli E.A'nın (14) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öldürülen G.C'nin cenazesi de bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bademlik Mezarlığı'na defnedilmişti.

NE OLMUŞTU?

Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde dün hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelmiş, ekipler 14 yaşındaki kızın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

G.C'yi öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alınmıştı.


Etiketler: #okul #bahçe #ihbar

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