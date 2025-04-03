Okuldaki Atatürk büstü çalınmıştı: Soruşturmada flaş gelişme!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 10:28

Güncelleme: 03.04.2025 - 10:28

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Mümin Gençoğlu 2 Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünü çalan şüpheli kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, okul heyeti ve bölgedeki yurttaşlar Atatürk büstünün çalınmasına tepki gösterdi.

İhbar üzerine olay yerinde yapılan çalışma ve güvenlik kamera incelemesi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin A.A. adlı şahıs olduğunu tespit etti.

BÜSTÜ SATMIŞ!

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çaldığı Atatürk büstünü sattığı öğrenildi.

Hakim karşısına çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.