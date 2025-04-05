Okul bahçesinde cinayet: 14 yaşındaki Gülden ölü bulundu

Edirne'de 14 yaşındaki Gülden Coni, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Okul bahçesinde cinayet: 14 yaşındaki Gülden ölü bulundu
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DHA
Yayınlanma: 05.04.2025 - 23:01

Olay, akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Horozlubayır Sokak üzerinde bulunan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi.

Okul bahçesinde bir kızın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR

Ekiplerin yaptığı kontrolde, isminin Gülden Coni olduğu öğrenilen kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Gülden Coni’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Etiketler: #cansız beden #EDirne #öldü

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