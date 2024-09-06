14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası… Bekçi görevden uzaklaştırıldı

Yayınlanma: 06.09.2024 - 00:28

Güncelleme: 06.09.2024 - 00:28

İddialara göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki yüzde 25 zihinsel engelli C.İ., 14 yaşındayken 11 Kasım 2022'de mahallede devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri O.D. ile evli ve 1 çocuk babası Mehmet Can D.'ye (36) ailesiyle sorun yaşadığını bildirdi.

Söz konusu olayda çocukla tanışan Mehmet Can D. okulundan aldığı çocuğu istismar etti. Mehmet Can D., bu birliktelikten sonra C.İ.'yi susması için tehdit etti.

Bir süre sonra genç kızı yanına çağıran Mehmet Can D., iddiaya göre bu sefer de onu para karşılığı bekçi Fatih Ş. (36) ve Mehmet Ali T. (34) ile de cinsel ilişkiye girmesi için zorladı.

Ölümle tehdit edilen, uyuşturucu madde kullandırılan genç kız birçok kez 3 bekçinin istismarına uğradı. Ayrıca Mehmet Can D., birkaç kere C.İ.'ye ilişki sonrası 500-1000 TL para verip evine gönderdi.

ANNESİNE ANLATTI

Bekçi Mehmet Can D.'nin baskılarına dayanamayan C.İ., yaşadığı mağduriyeti 2023 yılında annesi Hatice İ.'ye anlattı. Bunun üzerine anne ve kız önce Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne daha sonra da savcılığa gidip şikayetçi oldu.

Olayı derinleştiren savcılık ‘Telegram’ grubu içerisindeki mesajları da ortaya çıkarttı ve 14 sayfalık iddianame hazırlandı. Bekçiler, 24 Ekim'de Ceyhan 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayacak.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görevine devam eden bekçi Mehmet Can D.'nin görevinden uzaklaştırıldığı, diğer 2 bekçi hakkında ise idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ailenin avukatları ise karardan memnun olduklarını, duruşma sonrasında ise bekçilerin hak ettikleri cezayı almasını istedi.